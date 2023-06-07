Путин поздравил работников центра Хруничева с вручением знака "За успехи в труде"

Президент России высоко оценил вклад предприятия в укрепление национальной безопасности

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени М. В. Хруничева по случаю вручения коллективу предприятия почетного знака РФ "За успехи в труде". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с большим, по-настоящему праздничным событием - вручением коллективу вашего легендарного предприятия почетного знака Российской Федерации "За успехи в труде". Эта высокая награда - признание выдающегося вклада работников и ветеранов ГКНПЦ имени Хруничева в развитие отечественного ракетно-космического и оборонно-промышленного комплексов, в укрепление национальной безопасности страны, свидетельство вашего исключительного профессионализма, трудолюбия, преданности делу", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что решение о награждении было принято в год 30-летия образования центра.

Путин выразил уверенность в том, что научно-производственный потенциал предприятия, замечательные традиции, передающиеся из поколения в поколение, продолжат способствовать достижению поставленных целей на благо страны.

"Желаю вам новых достижений и всего самого доброго", - добавил президент.

О центре

Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева - одно из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Входит в госкорпорацию "Роскосмос". 7 июня 1993 года указом президента РФ Бориса Ельцина КБ "Салют" и Машиностроительный завод им. М. В. Хруничева (ныне Ракетно-космический завод) объединили в общую структуру - Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева. Инициатором объединения выступал директор машзавода Анатолий Киселев, который и возглавил новую структуру.