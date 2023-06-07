Контент о наркотиках в 2023 году удалили с 818 ресурсов

Лига безопасного интернета получила более 1,5 тыс. сообщений о фактах распространения такой информации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Лига безопасного интернета получила уже более 1,5 тыс. сообщений о фактах распространения пронаркотического контента в сети в 2023 году, с 818 ресурсов он был удален. Об этом сообщила в среду глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"С 2011 года Лига безопасного интернета получила 44 тыс. сообщений в связи с фактами распространения информации о продаже наркотиков в сети, с 25 тыс. ресурсов такой контент был удален. Только в этом году мы получили уже 1 507 сообщений, удален контент с 818 ресурсов", - рассказала она на круглом столе "Как обезопасить детей от распространения наркотиков через сеть Интернет".

Лидером по распространению информации о наркотиках в сети является платформа Telegram, ее догоняет TikTok, добавила Мизулина. "Конечно, этот контент есть и на других ресурсах, но Telegram в этом ключе нас серьезно беспокоит", - отметила она.

Лига безопасного интернета 7 июня также направила обращения в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и МВД РФ в связи с пропагандой употребления наркотических веществ в песнях исполнителей Олега Нечипоренко (Kizaru), Максима Фисенко ("Кишлак") и Егора Ракитина (Big Baby Tape). "Сегодня нами направлены обращения с просьбой о проведении проверки, - рассказала Мизулина. - Как вы можете заметить, в последнее время множество исполнителей отказываются от деструктивного контента, полностью меняя содержание и подачу своего материала. Это стало трендом этого года, и в будущем эта тенденция будет только набирать обороты".