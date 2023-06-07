Россия начинает проект создания в Киргизии девяти школ с обучением на русском языке

Глава российского правительства Михаил Мишустин уверен, что эта инициатива будет способствовать развитию образования на русском языке в республике

СОЧИ, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о старте реализации проекта по созданию в Киргизии девяти школ, где обучение будет вестись на русском языке. Об этом глава российского правительства сообщил, открывая двустороннюю встречу со своим киргизским коллегой Акылбеком Жапаровым.

"Во исполнение договоренностей президентов [РФ и Киргизии Владимира Путина и Садыра Жапарова], начинаем проект создания в Киргизии девяти общеобразовательных школ по обучению на русском языке по российским стандартам. Абсолютно убежден, что эта новая масштабная инициатива будет способствовать развитию образования на русском языке в Киргизии", - сказал Мишустин.

Со своей стороны, Акылбек Жапаров выразил надежду на то, что главы России и Киргизии 1 сентября дадут официальный старт этому проекту. "Планомерно реализуется гуманитарный проект "Русский учитель за рубежом". Выражаем признательность российской стороне за решение о поэтапном увеличении бюджетных мест в вузах России для наших граждан. Надеемся на скорейшее претворение в жизнь озвученных планов по увеличению квоты до тысячи человек в ближайшее время", - сказал Жапаров. Он добавил, что с вице-премьером Алексеем Оверчуком обсуждался вопрос об увеличении квоты до 5 тыс. человек.