В Белоруссии заявили, что Запад пытается использовать МОТ в санкционной войне

По словам председателя Федерации профсоюзов Белоруссии, через организацию пытаются "протащить" решение, "направленное на то, чтобы оставить людей без работы и без зарплаты"

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Запад, проигрывая санкционную войну против Белоруссии, пытается использовать площадку Международной организации труда (МОТ) против республики. Об этом заявил председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда.

"Сегодня Запад понимает, что проигрывает санкционную войну, которую ведет против Беларуси. Чтобы оправдать свои незаконные действия, втянуть в эту грязную игру другие страны, пытается использовать площадку Международной организации труда", - говорится в его заявлении на сайте организации. По его словам, Запад пытается протащить через эту организацию решение, направленное на то, чтобы оставить людей без работы и без зарплаты. "На площадке МОТ они действуют очень изощренно. Практически узурпировали здесь власть и не прислушиваются ни к какой другой позиции", - указал глава объединения.

По мнению Орды, санкции нарушают кооперационные связи и производственные цепочки, и если МОТ примет решение против Белоруссии, это стане, по сути, преступлением против трудящихся не только Белоруссии, но и других государств. "Дело против Беларуси - это манипуляция мнением и фальсификация", - считает Орда.

Он напомнил, что в республике более 90% работников состоят в профсоюзах, действует свыше 20 тыс. коллективных договоров с дополнительными гарантиями для работников. "На площадке МОТ пытаются обвинить в том, что якобы люди не имеют возможности объединиться в профсоюзы и заключать коллективные договоры, - отметил Орда. - В результате под натиском представителей ряда западных стран МОТ фактически предлагает членам - участникам организации ввести очередные ограничительные меры к трудящимся Беларуси".

В Женеве с 5 по 16 июня 2023 года проходит Международная конференция труда - ежегодный форум Международной организации труда. Делегация Евросоюза в ее рамках поддержала проект резолюции, предусматривающий меры воздействия на Белоруссию с целью выполнения страной норм международных конвенций и рекомендаций МОТ.