Поезда МЦД-2 задерживаются в сторону Нахабина из-за остановки одного состава

Поезда курсируют с отставанием от графика до одного часа, несколько поездов следуют по укороченному маршруту

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Электрички МЦД-2, следующие в сторону Нахабина, задерживаются в пути из-за остановки поезда на станции Марьина роща. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В 12:51 на остановочном пункте Марьина роща МЦД-2 совершил вынужденную остановку пригородный поезд. В связи с этим в настоящее время поезда в сторону Нахабина курсируют с отставанием от графика до одного часа, ряд поездов следуют по укороченному маршруту", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе заверили, что железнодорожники принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения на МЦД-2.