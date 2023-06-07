7 июня, 12:53

Поезда МЦД-2 задерживаются в сторону Нахабина из-за остановки одного состава

Поезда курсируют с отставанием от графика до одного часа, несколько поездов следуют по укороченному маршруту

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Электрички МЦД-2, следующие в сторону Нахабина, задерживаются в пути из-за остановки поезда на станции Марьина роща. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В 12:51 на остановочном пункте Марьина роща МЦД-2 совершил вынужденную остановку пригородный поезд. В связи с этим в настоящее время поезда в сторону Нахабина курсируют с отставанием от графика до одного часа, ряд поездов следуют по укороченному маршруту", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе заверили, что железнодорожники принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения на МЦД-2. 

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