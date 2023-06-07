Глава "Герофарм" предложил включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний

По словам Петра Родионова, это заболевание является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в мире

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ожирение следует включить в перечень социально значимых заболеваний, так как оно является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности в мире. Такую инициативу высказал в среду член Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, генеральный директор "Герофарм" Петр Родионов.

"Учитывая, что ожирение является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности во всем мире, как среди взрослого населения, так и среди детей, мы в рамках подготовительной работы не раз говорили о том, что все меры борьбы с ожирением, которые мы предлагаем рассмотреть, должны быть систематизированы и просчитаны в виде возможного решения о включении ожирения в перечень социально значимых заболеваний", - сказал он в ходе заседания совета под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Глава "Герофарм" предложил просчитать возможную нагрузку на бюджет и сформировать соответствующую дорожную карту.

"Мы не знаем, какова нагрузка на государственный бюджет. Поэтому, возможно, стоит дать поручение министерству здравоохранения и министерству финансов РФ просчитать источники финансирования и возможную нагрузку на бюджет, сформировать дорожную карту по включению ожирения в перечень социально значимых заболеваний", - резюмировал он.