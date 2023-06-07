Онлайн-школа "Сириуса" запустила 30 бесплатных курсов для школьников на летние каникулы

Учащиеся смогут самостоятельно изучать семь дисциплин

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 июня. /ТАСС/. Онлайн-школа образовательного центра "Сириус" открыла 30 бесплатных курсов для детей и взрослых на время летних каникул. Учащиеся смогут самостоятельно изучать семь дисциплин, в том числе искусственный интеллект, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

"Сириус. Курсы" - одна из ведущих площадок России в области дистанционного образования. Все программы на платформе составлены при участии экспертов образовательного центра - педагогов российских школ и вузов. С 2023 года "Сириус. Курсы" доступны для школьников новых регионов России и стран СНГ.

"Онлайн-школа "Сириус. Курсы", предоставляющая возможности для дополнительного образования, открывает 30 бесплатных курсов для детей и взрослых в течение летних каникул. Школьникам будут доступны курсы по математике, информатике, физике, химии, биологии, лингвистике и искусственному интеллекту", - говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, самым высоким спросом пользуются курсы по математике и информатике. Их выбирают 68% учащихся. Всего же на "Сириус. Курсах" проходят обучение более 320 тыс. человек. Благодаря запуску новых занятий, их число, по предварительной оценке, увеличится до 400 тыс. человек.

"На каникулах школьники не перегружены уроками и домашними заданиями, участием в конкурсах и олимпиадах. Это время можно посвятить глубокому изучению любимых предметов. Мы предлагаем школьникам все лето учиться на дистанционных "Сириус. Курсах". Это возможность погрузиться в науку и подготовиться к грядущему учебному году. Записаться можно на один или сразу несколько курсов и проходить их в собственном темпе и в удобное время. При этом изучать предметы можно комплексно: материалы разных курсов объединены методической концепцией и дополняют друг друга", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО "Сириус. Курсы" Антона Гусева.

В состав курсов включены видеолекции с краткими конспектами, упражнения с автоматической проверкой и продвинутые задачи для самостоятельного решения - они сопровождаются видеоразбором с комментариями преподавателей. После успешного завершения курса ученики получают электронный сертификат.

О центре

Образовательный центр "Сириус" создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента РФ Владимира Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве.

Для тиражирования опыта "Сириуса" в регионах России открываются центры поддержки талантливых детей, работающие по модели образовательного центра. На сегодняшний день они представлены в 70 субъектах РФ.