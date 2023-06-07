Проект по реабилитации детей с инвалидностью распространят на другие регионы

Как сообщили в Минтруда, Тюменская область является пилотным регионом в проекте

ТЮМЕНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Пилотный проект по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью будет расширен на другие регионы России. Об этом сообщил журналистам в ходе визита в Тюменскую область, которая является пилотным регионом в проекте, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

Тюменская область уже год участвует в пилотном федеральном проекте по комплексной реабилитации и абилитации детей инвалидов. Теперь семья, где ребенку впервые поставлена инвалидность, получает электронный сертификат, которым родители оплачивают услуги специализированных центров, средства на оплату выделяются из федерального бюджета.

"Коллеги высокопрофессионально подошли к реализации пилотного проекта, помогали министерству адаптировать методические рекомендации: в ходе практической реализации пилотного проекта находились моменты, которые требовали уточнения - и здесь слаженная работа, во-первых, позволила нам адаптировать свои документы, во-вторых, действительно, мы сегодня увидели, что результаты пилотного проекта позволяют детишкам все быстрее реабилитироваться, <…> и этот пилотный проект в перспективе будет расширяться по другим территориям", - сказал Котяков.

Глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале сообщил, что вместе с главой министерства труда и социальной защиты России Котяковым осмотрели два реабилитационных центра "Родник" и "Пышма". Участниками проекта стали более 600 детей из Тюменской области. "Программа рассчитана до 2024 года, и мы готовы делиться накопленным опытом с другими регионами", - сказал Моор.

"Кроме всего, хочу сказать, что на территории [Тюменской] области реализуется второй пилотный проект - это система долговременного ухода за гражданами старшего поколения и гражданами с инвалидностью. Здесь мы также видим, что результаты этого проекта позволяют нам уже в этом году перейти к полномасштабному внедрению на территории всей Российской Федерации. <...> До конца этого года мы планируем развернуть систему долговременного ухода во всех субъектах", - сказал он.

Котяков уточнил, что в настоящее время в пилотном проекте участвуют три-четыре региона России. Число граждан, которых охватит поддержка, будет наращиваться постепенно, добавил министр.