Сербские дети сыграли в баскетбол перед позициями НАТО на севере Косова

Военнослужащие ограниченного контингента альянса не проявили интереса к матчу

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Дети из общины Звечан на севере сербского автономного края Косово и Метохия в среду устроили товарищеский матч по баскетболу перед позициями военнослужащих Сил НАТО для Косова (KFOR), охраняющих административное здание муниципалитета. Об этом сообщило агентство Tanjug.

По его данным, дети 5-7 лет играли перед оградой административного здания, на которой военные НАТО установили колючую проволоку. В матче приняли участие игроки нескольких команд из районов, населенных преимущественно сербами. Игравших поддерживали болельщики из числа жителей, которые протестуют против утверждения в должности новых мэров, поддержанных Приштиной по итогам выборов в органы местного самоуправления. Как передает агентство, военнослужащие ограниченного контингента НАТО не проявили интереса к матчу.

Накануне жители города Лепосавич на севере Косова посоревновались в перетягивании каната с американскими военными из состава KFOR.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должность глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились свыше 50 сербов. Миссия НАТО заявила о более чем 20 раненных бойцах - военнослужащих итальянского и венгерского контингентов.