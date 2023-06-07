В двух поселениях Омской области ввели карантин по бешенству

Ограничительные меры действуют на территории райцентра Саргатское и села Юрьево

ОМСК, 7 июня. /ТАСС/. Карантин по бешенству ввели из-за выявления случаев заражения этим вирусом крупного рогатого скота и собаки в райцентре Саргатское и селе Юрьево Омской области, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

"На территории районного поселка Саргатское Саргатского района Омской области выявлен вирус бешенства у крупного рогатого скота, в селе Юрьево Кормиловского района выявлено бешенство у собаки. В связи с заболеванием животных бешенством, указанные населенные пункты объявлены неблагополучными, на территории введен карантин, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства", - рассказали в пресс-службе.

С начала года в Омской области выявлено уже 23 очага этого заболевания, за весь прошлый год было зафиксировано пять случаев инфицирования. Ранее в ГУ ветеринарии Омской области ТАСС сообщили, что в связи с ростом заболеваемости региональные власти обратились в Минсельхоз РФ с просьбой вдвое увеличить количество выделяемых региону доз вакцин от бешенства для диких животных, которые являются источником заражения.

Бешенство - особо опасное смертельное неизлечимое заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. Заболевание передается со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает головного мозга, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти.