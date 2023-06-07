В Вологодской области установили доплату в 5 тыс. рублей некоторым сотрудникам полиции

Соответствующее обращение начальника регионального УМВД Павла Серова поддержал губернатор Олег Кувшинников

ТАСС, 7 июня. Власти Вологодской области с июня 2023 года установили ежемесячную доплату в 5 тыс. рублей к зарплате сотрудников полиции, которые участвуют в обеспечении правопорядка и общественной безопасности. Соответствующее обращение начальника регионального УМВД Павла Серова поддержал губернатор Олег Кувшинников.

"Укрепляем кадровый состав подразделений полиции. Поддержим сотрудников ППС ежемесячной доплатой к зарплате в размере 5 000 рублей. Выплата будет назначена с июня. Поддержал соответствующую инициативу начальника регионального УМВД Павла Серова на оперштабе", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По данным Кувшинникова, доплату получит младший начальствующий состав, участвующий в охране общественного порядка и общественной безопасности, военных, государственных и других важных объектов. Это сотрудники патрульно-постовой службы, дежурной части и центра хозяйственного обеспечения УМВД.

По информации пресс-службы губернатора, в соответствии с указом президента РФ на территории региона введен базовый уровень готовности, в рамках которого губернатору предоставлены дополнительные полномочия по усилению охраны общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, охране военных, важных государственных и специальных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения. Основной груз этой работы ложится на сотрудников полиции. Поэтому дополнительная мера социальной поддержки профинансирована из областного бюджета.

"В условиях специальной военной операции вопросы безопасности наших граждан приобретают приоритетное значение. Нагрузка на сотрудников ППС постоянно возрастает. Поэтому мы со своей стороны прикладываем все усилия, чтобы их поддержать. Организуем конкурсы профессионального мастерства, помогаем обновлять транспорт и оргтехнику, повышаем скорость и эффективность межведомственного взаимодействия. Уверен, что новая мера поддержки поможет сократить кадровый дефицит в структуре УМВД и будет стимулировать сотрудников на качественное и добросовестное несение службы", - привела пресс-служба слова Кувшинникова.