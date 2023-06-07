Эксперт заявил об отсутствии угрозы повышения уровня радиации в Крыму после аварии на ГЭС

Начальник экспедиций по Северо-Крымскому каналу Игорь Мосейченко пояснил, что обедненный уран является очень тяжелым металлом и перенос его частиц водой на дальние расстояния весьма затруднителен

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Угрозы критического повышения радиационного фона в Крыму после прорыва дамбы на Каховской ГЭС и последующего аварийного спуска воды нет. Об этом ТАСС в среду сообщил ведущий инженер отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН, начальник экспедиций по Северо-Крымскому каналу Игорь Мосейченко.

"Два базовых радионуклида, которые могут сейчас представлять некоторую опасность, - это цезий-137 и стронций-90. У них период полураспада составляет около 30 лет. <...> Возможно, какая-то часть донных отложений может попасть в Днепро-Бугский лиман, если уровень воды упадет до минимально критической отметки. Тогда возможно лишь незначительное повышение радиационного фона, и оно будет сильно ниже минимальной допустимой отметки. Ничего критического не произошло и вряд ли произойдет", - сказал ученый.

Мосейченко пояснил, что система лимана замкнутая и мелководная. По словам ученого, территории Крыма в связи с этим ничего не угрожает: из-за большого расстояния до Крыма (так, до Армянска вода проходит порядка 100 км по другим территориям) часть радионуклидов "выпадет в осадок по пути", а часть попадет в Северо-Крымский канал. Мосейченко подчеркнул, что с момента запуска Северо-Крымского канала состав воды в нем был в пределах нормы, а некоторые показатели были "даже лучше некоторых крымских источников". Рассуждая о возможном загрязнении воды химическими элементами, он пояснил, что обедненный уран является очень тяжелым металлом и перенос его частиц водой на дальние расстояния весьма затруднителен.

Ученый добавил, что в ближайшее время ученые отправятся в плановую экспедицию на Северо-Крымский канал для забора базовых анализов и измерения радиационного фона.

Мосейченко отметил, что он был участником экспедиции на Каховскую ГЭС после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986-1988 годах и даже тогда радиационная обстановка возле плотины была в пределах нормы. По его словам, уровень воды в Каховском водохранилище никак не повлияет на работу системы охлаждения Запорожской АЭС, поскольку у нее есть собственный пруд-охладитель, который не запитан от Каховской ГЭС.

Он отметил, что за последние 10 лет, кроме периода экстремальных ливней на полуострове летом 2021 года, когда в Крыму был зарегистрирован очень незначительный всплеск радиоактивности, который все равно был гораздо ниже минимума, больше изменений радиационного фона учеными зафиксировано не было.