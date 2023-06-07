Мосгордума поддержала изменения в городской закон о легковом такси

Теперь водители такси будут обязаны проходить аттестацию на знание расположения в Москве объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, спорта, органов госвласти и местного самоуправления, а также путей подъезда к ним

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Столичный закон о легковом такси привели в соответствие с федеральным законодательством. Соответствующее решение было принято на заседании Московской городской думы в среду.

"Принятый закон о легковом такси в Москве призван заменить действующий городской закон в связи с изменениями федерального законодательства. В декабре прошлого года был принят отдельный федеральный закон, который установил правовые основы государственного регулирования деятельности перевозок легковым такси на всей территории России, а также определил ряд вопросов, которые регионы должны регулировать самостоятельно. Таким образом, принятый нами сегодня обновленный городской закон закрепляет исчерпывающие положения о каждом аспекте деятельности по перевозке легковым такси и деятельности службы заказа", - пояснил в беседе с ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Так, документом устанавливаются требования, предъявляемые как к транспортному средству, так и к самому водителю. Теперь в московском законе закреплено, что водители такси будут обязаны проходить аттестацию на знание расположения в Москве объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, медицинских организаций, объектов образования, спорта, органов госвласти и местного самоуправления, а также путей подъезда к ним, действий в ЧС. Помимо этого, документом определены полномочия правительства Москвы и иных органов исполнительной власти города в области организации перевозок легковым такси, а также положения о региональном госконтроле в данной сфере.

Как отметил в ходе пленарного заседания столичного парламента зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов, обновленным законом устанавливаются требования к цвету кузова легкового такси. Предусматривается, что легковое такси должно иметь желтую цветовую гамму кузова (за исключением деталей кузова, заводская комплектация которых предусматривает их установку в неокрашенном виде).

"Обновленный закон города Москвы "О легковом такси в городе Москве" полностью соответствует положениям федерального законодательства и вступит в силу одновременно с основным федеральным законом уже 1 сентября 2023 года", - подчеркнул Шапошников.