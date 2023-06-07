В "Газпром-медиа" опровергли информацию о вызове Софьи Митрофановой в МВД

В Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" ранее было опубликовано сообщение о том, что бывшего гендиректора Premier вызвали в ведомство в рамках проверки информации о хищении денежных средств из "Газпром-медиа"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Информация о вызове экс-генерального директора онлайн-кинотеатра Premier Софьи Митрофановой в УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве в рамках проверки информации о хищении денежных средств из холдинга "Газпром-медиа" не соответствует действительности. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Ранее в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти" появилась информация со ссылкой на источник о том, что бывшего гендиректора сервиса Premier Софью Митрофанову вызвали в УВД по ЦАО ГУ МВД по Москве в рамках проверки информации о хищении денежных средств из "Газпром-медиа" в особо крупном размере.

"Это слухи, не соответствующие действительности", - заявили в холдинге.

Митрофанова покинула пост генерального директора онлайн-кинотеатра Premier в январе 2023 года. Она планировала продолжить работу в роли независимого продюсера и развивать собственные проекты для разных платформ.

Premier - онлайн-кинотеатр с оригинальными сериалами, а также проектами развлекательных и спортивных телеканалов холдинга "Газпром-медиа". Платформа была запущена в 2018 году.