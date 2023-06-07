Бизнес-проект иконописной мастерской получил грант конкурса "Студенческий стартап"

Автором проекта является студент Удмуртского государственного университета Евгений Прокопьев

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Проект иконописной мастерской "Зографъ" в Удмуртии стал одним из победителей в треке "Креативные индустрии" конкурса "Студенческий стартап", который проводится Минобрнауки РФ и Фондом содействия инновациям по федеральному проекту "Платформа университетского технологического предпринимательства". Основная идея стартапа - воссоздать и поставить на поток производство икон в стилистике XII-XVI веков с использованием техники яичной темперы и натуральных минеральных пигментов, сообщили в среду в пресс-службе Платформы университетского технологического предпринимательства.

Автор проекта - студент Удмуртского государственного университета Евгений Прокопьев. Прокопьев родился в семье священника и с детства увлекался рисованием. Со временем он решил превратить увлечение в профессию и поступил в Московскую духовную академию на иконописный факультет. Мысль создать собственный стартап пришла к нему на тренинге повышения предпринимательских компетенций, который он посетил, получая дополнительное образование в Удмуртском государственном университете.

"Иконы, написанные на заказ, покупают те, кто хочет оставить что-то после себя детям, передавать из поколения в поколение. Это те, кто ценит ручной труд. Никакая напечатанная полиграфическим способом икона никогда не сравнится с рукописной",- приводит пресс-служба слова Прокопьева.

Стартап Евгения- семейный. Он с женой, которая также занимается иконописью, провели анализ рынка, который показал, что в Удмуртии и близлежащих регионах всего две подобных мастерских плюс разбросанные по территории частные авторы. Средний чек за икону, написанную на заказ, - около 20 000 рублей. В месяц один художник может написать от трех до шести икон. Но, в отличие от большинства современных мастеров, которые пользуются акриловыми красками, Прокопьевы работают в стилистике XII-XVI веков, используя технику яичной темперы и натуральные минеральные пигменты. Затраты на открытие полноценной площадки они оценили чуть больше чем в 550 тысяч рублей, на окупаемость планируется выйти через год. Заказчики в основном приходят из социальных сетей, куда живописцы выкладывают работы, или с помощью "сарафанного радио".

Благодаря проработанному бизнес-плану проект иконописной мастерской вошел в число 1 000 студенческих стартапов со всей России, которые получили гранты по 1 млн рублей в рамках конкурса "Студенческий стартап" "Платформы университетского технологического предпринимательства". На полученные средства Прокопьевы планируют снять помещение и нанять еще нескольких мастеров. Кроме этого, в мастерской они собираются проводить мастер-классы по иконописи. Есть и другие идеи по диверсификации бизнеса: делать доски для икон, ювелирные украшения православной тематики и церковную утварь.

Платформа университетского технологического предпринимательства

Креативные индустрии - одно из направлений развития стартапов, которые поддерживает Платформа университетского технологического предпринимательства. В него входят проекты в области архитектуры и урбанистики, графического, промышленного дизайна и дизайна цифровых систем, IT и видеоигр и другие. Другие векторы работы платформы - новые материалы, индустриальные и энергетические технологии, роботехника и многое другое. Конкурс "Студенческий стартап" запущен для развития предпринимательских компетенций среди студентов. Оператором выступает Фонд содействия инновациям.