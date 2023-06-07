Почти 715 тыс. газовых плит проверили в многоквартирных домах Москвы с начала года

Наибольшее число таких проверок с начала года осуществили в Восточном округе столицы, следом по количеству проверенных квартир идут Северный и Южный округа Москвы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Порядка 40% газовых плит в многоквартирных домах столицы проверили с начала текущего года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе АО "Мосгаз".

"С начала года специалисты "Мосгаза" проверили 713 тыс. газовых плит в квартирах москвичей. Это составляет 40% от общего числа газовых плит, которыми пользуются в многоквартирных домах столицы", - значится в сообщении.

Специалисты АО "Мосгаз" проводят обязательное ежегодное техническое обслуживание газового оборудования в московских домах согласно графику, который утвержден префектурами. В рамках техобслуживания слесарь проверяет состояние газового оборудования, соединения на утечку и проводит инструктаж. Наибольшее число таких проверок с начала года осуществлено в Восточном округе столицы, следом по количеству проверенных квартир идут Северный и Южный округа Москвы.

Всего в столице более 1,8 млн газифицированных квартир, и оборудование в каждой должно быть вовремя проверено. С начала 2023 года столичные газовики приступили к обслуживанию многоквартирного жилого фонда на территории Троицкого и Новомосковского округов столицы.

"Узнать, когда придет специалист "Мосгаза", можно на сайте и в Telegram-боте. Для этого достаточно ввести адрес дома. Сервис также напомнит о визите слесаря за неделю и за сутки и уточнит обратную связь по итогам проверки", - заключается в сообщении.