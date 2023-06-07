Румынские учителя решили продолжать всеобщую забастовку

СМИ отмечают, что это крупнейшая акция протеста в стране за последние 18 лет

БУХАРЕСТ, 7 июня. /ТАСС/. Лидеры профсоюзов работников образования Румынии объявили в среду, что всеобщая забастовка будет продолжена, несмотря на то что правительство приняло постановление, удовлетворяющее часть их требований. Об этом сообщило Радио Румынии.

Профсоюзные лидеры информировали также о намерении провести в столице в четверг или пятницу новый большой митинг, для которого, однако, пока не получено разрешение мэрии.

Всеобщая забастовка работников среднего образования началась в Румынии 22 мая. По данным профсоюзных объединений, в настоящее время в ней участвуют 134 тыс. их членов, то есть 86,93% учителей, начавших акцию протеста. Министр образования Лиджия Дека сказала, что если забастовка будет продолжена, то выпускные экзамены в школах могут быть отменены, а ученикам будут выставлены отметки, полученные в течение учебного года. Румынские СМИ отмечают, что это крупнейшая акция протеста в стране за последние 18 лет.

Участники забастовки требуют, чтобы оклад начинающего учителя был равен средней зарплате по стране, а новая тарифная сетка была утверждена немедленно, а не в течение трех лет. Они также настаивают на более существенном повышении зарплат и выделении с 1 января 2024 года 15% бюджетных расходов на нужды образования.

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ сообщил, что правительство одобрит в четверг меморандум, которым будет гарантировано повышение зарплат. Заместитель председателя Федерации свободных профсоюзов образования Джордже Присэкару в ответ пообещал, что текст меморандума будет проанализирован, "чтобы не оставаться на уровне обещаний". "У нас было очень много подписанных соглашений [с правительством], которые потом не выполнялись, - сказал он, - так что мы хотим ясных гарантий".

В среду начал забастовку и профсоюз работников здравоохранения Sanitas, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Его члены намерены перейти к более жестким акциям протеста в случае провала переговоров с правительством. Протесты перед зданиями МВД и министерства труда организует Национальный профсоюз полицейских, члены которого выступают против повышения пенсионного возраста до 65 лет и принятия нового закона о пенсиях.