Калининградский губернатор поручил проработать меры по борьбе с засухой в регионе

Минсельхоз области проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу 9 июня

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил ответственным ведомствам проработать пакет мер для решения проблем с засухой, в том числе в сельском хозяйстве, и водоснабжением муниципалитетов. Минсельхоз области проведет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по этому вопросу 9 июня.

"У нас очень сложная ситуация по климатическим аномалиям, <...> у нас все уже высохло. Отдельный разговор - это сельское хозяйство. <…> Проработайте с сельхозтоваропроизводителями [меры поддержки]. Понятно, мы много сейчас получили средств в этом году, спасибо Дмитрию Николаевичу Патрушеву (министр сельского хозяйства РФ - прим. ТАСС), по линии субсидирования наших производителей зерна и зерновых различных. Но понятно, что у нас есть отдельные проекты - картофелеводство и другие, которые тоже могут <...> пострадать", - сказал Алиханов.

Губернатор поручил также при необходимости проработать вопрос переброски в регион из южных регионов специальной авиации для вызова осадков. Он призвал глав муниципалитетов прекратить стрижку газонов в поселениях в связи с засухой, организовать полив деревьев, страдающих от отсутствия дождей. Особое внимание Алиханов обратил на важность водоснабжения жителей в сельской местности. "Прошу министерство строительства и ЖКХ вместе с главами администраций [муниципалитетов], если требуется какое-то экстренное реагирование, тоже к этому подключаться", - сказал он.

Как сообщила в среду ТАСС профессор Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта Галина Баринова, в апреле и мае текущего года в области зафиксировано минимальное количество осадков за прошедшие 50-60 лет. Так, в мае выпало всего порядка 3 мм осадков при средней месячной норме около 50 мм. Это привело к недостатку, в первую очередь, влаги в почве, что, по ее словам, опасно для сельского хозяйства.

Главное управление МЧС по Калининградской области в среду объявило штормовое предупреждение из-за отсутствия осадков в регионе. Ранее из-за сухой и жаркой погоды администрация Калининграда ввела в городе особый противопожарный режим, запретив разведение костров и использование мангалов на всех территориях, кроме общепита. В городе также запрещены фейерверки и петарды, использование огня для работ (кроме противоаварийных) вне постоянных мест их проведения.

В региональном Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ТАСС сообщили, что дожди в области возможны в середине июня.