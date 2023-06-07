В Госдуму внесли законопроект о сохранении соцвыплат работающим в студотрядах студентам

Как отметил зампредседателя думского комитета по молодежной политике Михаил Киселев, в настоящее время некоторые молодые люди устраиваются на работу неофициально, в таких случаях защитить их права становится труднее

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, который сохраняет студентам право на социальную доплату к пенсии по потере кормильца или инвалидности во время работы в студотрядах. Об этом в среду сообщили в пресс-службе партии.

В настоящее время доплаты производятся до размеров регионального МРОТ, но при трудоустройстве или работе по гражданско-правовому договору право на доплату теряется, пояснили в пресс-службе. При этом только прошлым летом 150 тыс. студентов отработали в студотрядах. Из них почти 5 тыс. человек получали пенсии по потере кормильца или по инвалидности.

"В 2023 году более 200 тыс. студентов будут работать в составе студенческих отрядов. Ежегодно около 5 тыс. ребят из этого числа получают пенсию по потере кормильца или по инвалидности. Но при официальном трудоустройстве, даже временном, не через центр занятости, они теряют социальную доплату. Наша инициатива помогает молодым людям устраиваться официально, не терять свои выплаты и приобретать профессиональные навыки", - отметил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев, слова которого приводятся в сообщении. По словам депутата, в настоящее время некоторые молодые люди устраиваются на работу неофициально, в таких случаях защитить их права становится труднее.

Поправки предлагается внести в закон "О государственной социальной помощи".