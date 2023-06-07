7 июня, 14:27

Участники первого грантового конкурса "Движения первых" смогут получить до 15 млн рублей

В конкурсе могут принять участие школы, колледжи и вузы, детские оздоровительные лагеря, музеи и библиотеки, спортивные клубы, центры профессиональной ориентации, дома культуры и творчества, молодежные и детские некоммерческие организации

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" в среду объявило о старте заявочной кампании своего первого грантового конкурса, он предусматривает гранты от 500 тыс. до 15 млн рублей.

"Российское движение детей и молодежи объявило 7 июня о старте заявочной кампании своего первого грантового конкурса. Благодаря конкурсу "Движения первых" у авторов полезных инициатив появился уникальный шанс найти поддержку. В конкурсе могут принять участие школы, колледжи и вузы, детские оздоровительные лагеря, музеи и библиотеки, спортивные клубы, центры профессиональной ориентации, дома культуры и творчества, молодежные и детские некоммерческие организации", - пояснили в пресс-службе движения.

Как отметил председатель правления движения Григорий Гуров, грантовый конкурс "Движения первых" позволит участникам получить от 500 тыс. до 15 млн рублей для реализации инициатив, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодежи. "Мы предоставляем отличную возможность предложить проекты, которые помогут вовлечь в активную общественно значимую деятельность тех детей и подростков, которые прежде в ней не участвовали", - сказал Гуров, слова которого приводит пресс-служба.

Представленные проекты должны соответствовать одному из 12 направлений: образование и знания, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, дипломатия и международные отношения, экология и охрана природы, туризм и путешествия. 

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