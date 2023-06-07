Голикова раскритиковала Минздрав за неразработанную программу по борьбе с ожирением

В свою очередь замглавы ведомства Олег Салагай отметил, что план подготовки карты был "очень непростым" и вызвал "очень много дискуссий"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере раскритиковала Минздрав России, который не разработал в срок дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков.

"Я напоминаю, вам и вы, Олег Олегович (Салагай, замминистра здравоохранения РФ - прим. ТАСС), сейчас об этом частично сказали, что еще 21 сентября 2021 года совет вам давал поручение разработать дорожную карту по борьбе с ожирением у детей и подростков, вы ее не разработали. Сейчас вы сказали о том, что это трудное межведомственное согласование, но никто не вынес сюда на уровень правительства необходимость того, что вы не можете согласовать эту карту, что у вас есть разногласия с другими федеральными органами власти. Не сделано", - сказала Голикова.

В ходе заседания Салагай отметил, что план подготовки карты был "очень непростым" и вызвал "очень много дискуссий".

"Если у вас существуют какие-то проблемы с согласованием, значит, мы с вами по известной бюрократической процедуре эту проблему решаем. Проводится совещание, разногласия снимаются, документ должен быть принят, его сегодня нет", - отметила Голикова и поручила разработать документ до 1 июля.

Вице-премьер также отметила, что статистические данные по проблеме ожирения разнятся, и призвала стремиться к единообразной информации, так как "очень трудно базировать какие-то управленческие решения на совершенно разных статистических и эпидемиологических данных". Голикова озвучила цифры, что по сравнению с 2021 годом в 2022 году обращаемость по вопросам здорового образа жизни в России возросла на 25% и составила более 3 млн человек, а 3,4 млн человек получили индивидуальные паспорта здоровья.

"Главное - другое, что эти 3 млн, 4 млн [человек], после того как получили рекомендации, что с этими людьми стало? Они стали приверженцами здорового образа жизни? То есть дальнейшее понимание того, что с ними происходит с точки зрения качественного отношения к своему здоровью, профилактике, питанию, оно как-то меняется? Нельзя мерить количественными показателями качественное отношение к проблеме, которую мы сегодня обсуждаем", - подчеркнула вице-премьер.