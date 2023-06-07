Оперштаб Кубани заявил, что громкий звук связан с переходом самолета на сверхзвук

О громком звуке ранее сообщили местные жители

КРАСНОДАР, 7 июня. /ТАСС/. Громкий звук, который услышали жители Краснодара в среду, является следствием преодоления звукового барьера самолетом, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Причина громкого звука, похожего на взрыв, который сегодня услышали жители Краснодара, как и несколько дней назад - преодоление самолетом звукового барьера. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара, информации о хлопках, взрывах, разрушениях и пострадавших в службу не поступала", - говорится в сообщении оперативного штаба края.

Ранее о громком звуке, который был слышен в Краснодаре, стали сообщать местные жители в соцсетях.