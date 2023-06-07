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В ДНР рассматривают предложение о присвоении школе имени военкора Татарского

Его имя намерены присвоить школе №93 в Макеевке

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Средней школе в Донецкой Народной Республике (ДНР) могут присвоить имя военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего в результате теракта. Об этом говорится в ответе врио главы ДНР Дениса Пушилина на обращение депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова, документ парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

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"Рассмотрев ваше обращение относительно увековечения памяти военного корреспондента Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) путем присвоения его имени одной из улиц города Макеевки, сообщаю следующее: администрацией главы Донецкой Народной Республики совместно с администрацией города Макеевки проработан данный вопрос. На стадии рассмотрения находится предложение о присвоении имени Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Средняя школа №93 с дошкольным образованием города Макеевки", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияВласов, Василий МаксимовичПушилин, Денис ВладимировичВзрыв в кафе в Петербурге
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