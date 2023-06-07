В России пройдет музыкальный марафон в рамках акции "Великого Отечества сыны"

Мероприятие состоится в честь празднования Дня России и пройдет с 12 по 24 июня

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Специальный музыкальный онлайн-марафон в честь Дня России состоится в рамках акции "Великого Отечества сыны", сообщили в среду в Минобороны РФ.

"В честь празднования Дня России в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны" в период с 12 по 24 июня пройдет онлайн-марафон на исполнение музыкальной композиции "Да здравствует Россия!", - сказали в ведомстве.

Организатором проекта выступает Фонд поддержки культуры и искусств Олега Лундстрема при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента культуры Министерства обороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что марафон направлен на развитие социальной активности участников через творчество и уважение к подвигам и мужеству героев Отечества. "Это общенародный проект, который побуждает участников к творческой деятельности, сплачивает и объединяет людей разных профессий и вероисповеданий. Для того, чтобы стать участником, нужно лишь желание исполнить песню", - сообщили там.

О правилах участия

К участию приглашаются самодеятельные и профессиональные музыкальные коллективы, исполнители как из России, так и соотечественники из стран ближнего и дальнего зарубежья без ограничения по возрасту. Каждый желающий должен зарегистрировать заявку и отправить видеозапись своего исполнения песни на сайте проекта вос-марафон.рф. Торжественное объявление победителей и трансляция видео исполнения состоится 25 июня. В этот же день на официальной странице онлайн-марафона во "ВКонтакте" состоится трансляция видеозаписей исполнения музыкальной композиции "Да здравствует Россия!" участниками проекта.

Все участники онлайн-марафона получат именной сертификат. После завершения сбора роликов, жюри отберет 10 лучших исполнителей композиции, которые будут приглашены для участия в концертных и телевизионных мероприятиях в рамках Всероссийской акции "Великого Отечества сыны", а также на обзорную экскурсию в Музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил Российской Федерации.

В состав жюри вошли выдающиеся музыкальные деятели России: художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, заслуженный артист России Александр Маршал, заслуженный артист России Александр Брыксин, певец Сергей Волчков и другие.