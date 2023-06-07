Дептранс Москвы сообщил, что решение о границах тарифных зон МЦД-3 и МЦД-4 пока не приняли

В департаменте также отметили, что вне зависимости от принадлежности станции к тарифной зоне, пассажиры всех станций, которые войдут в состав МЦД-3 и МЦД-4, смогут значительно экономить на проезде

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Окончательное решение о границах тарифных зон для МЦД-3 и МЦД-4, движение по которым планируется запустить в августе и сентябре этого года, еще не принято. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Накануне в СМИ появилась информация, что станцию Крюково, расположенную в Зеленоградском административном округе Москвы, решено оставить в зоне "Пригород" с более дорогими поездками, чем в зоне "Центральная".

"На данный момент ведется подготовка к запуску МЦД-3 и МЦД-4, в том числе ведется проработка тарифных решений. Окончательное решение о границах тарифных зон для МЦД-3 и МЦД-4 не принято. В настоящее время деление на тарифные зоны осуществляется по принципу сплошного покрытия тарифной зоны в зависимости от дальности расположения железнодорожных станций и независимо от их территориальной принадлежности", - значится в сообщении.

Также в департаменте заверили, что вне зависимости от принадлежности станции к тарифной зоне, "пассажиры всех станций, которые войдут в состав МЦД-3 и МЦД-4, смогут значительно экономить на проезде, получат все преимущества билетной системы московского транспорта, в том числе возможность бесплатно пересаживаться на метро и МЦК". Кроме того, у пассажиров появится возможность оплачивать проезд "Кошельком" карты "Тройка".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году. План включает запуск двух новых диаметров "наземного метро", а также 14 новых и реконструированных станций на маршрутах диаметров. Так, запуск МЦД-3 планируется в августе, а МЦД-4 - ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября.