7 июня, 15:35

Порядка 14 тыс. детей из ЛНР отдохнут летом в лагерях других субъектов РФ

К приему отдыхающих готовятся федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Алые паруса" и "Океан"

ЛУГАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Около 14 тыс. детей из ЛНР отдохнут этим летом в лагерях в других российских субъектах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

"Около 14 тыс. детей из ЛНР отдохнут в летних лагерях [других субъектов] Российской Федерации. При этом к приему отдыхающих готовятся федеральные детские центры "Артек", "Орленок", "Алые паруса" и "Океан". Всего там отдохнут более 100 ребят", - сказал сотрудник пресс-службы ведомства.

По его словам, большую помощь в организации летней оздоровительной кампании республике оказывают регионы РФ, взявшие шефство над городами и районами ЛНР, - они помогут организовать отдых почти для 10 тыс. детей. "В рамках единой воспитательной программы "Университетские смены" будут организованы профильные смены для более чем 3 тыс. юных жителей республики", - рассказал собеседник агентства. 

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