В Петербурге с июля с помощью нейросетей будут штрафовать за нарушения в содержании зданий

Комплекс позволяет выявить десятки различных нарушений, особенно тех, что касаются содержания фасадов и внутриквартальных территорий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Отечественный комплекс нейросетевой видеоаналитики в Петербурге поможет выявлять трещины, надписи и грязь на фасадах зданий, а также незаконные навалы снега на газонах и ямы на дорогах. Недобросовестных владельцев зданий и коммунальщиков начнут штрафовать с июля. Об этом сообщил на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС врио начальника Государственной административно-технической инспекции Алексей Геращенко.

"Тестовый режим завершится к концу этого месяца, у нас уже появится не только механизм мониторинга, но привлечения к административной ответственности. С июля уже будут выноситься меры административного воздействия. <…> Машина нейросети пока одна, если опыт окажется эффективен, то появятся еще новые машины", - сказал он.

Геращенко добавил, что комплекс позволяет выявить десятки различных нарушений, особенно тех, что касаются содержания фасадов и внутриквартальных территорий, нейросети обнаруживают и навалы снега на газонах. Владельцу будет вынесено предостережение и дано время на его устранение, после чего подтверждающее фото необходимо будет направить в инспекцию. Если реакции от нарушителя не последует, то далее включаются механизмы административной ответственности в виде денежного штрафа, их будет выписывать административно-техническая инспекция в автоматическом режиме.

Оборудование и программное обеспечение полностью российские. Преимущество системы в том, что она самообучаемая, нейросеть в облаке анализирует данные не только из Петербурга, но и из других регионов и устраняет ошибки. Комплекс точнее человеческого глаза может увидеть дефекты зданий с большого расстояния. Для этого на экипаж инспекторов устанавливают дополнительную систему нейросети. Модуль связывается с облаком, путем анализа выявляет нарушения.

В начале 2023 года было запущено тестирование новой системы. По его результатам уже 200 владельцам территорий зданий были вынесены предостережения об обнаружении тех или иных проблем. Среди них незаконное размещение вентиляции и кондиционеров, трещины и надписи на зданиях.

В дальнейшем комплекс также будет проезжать по крупным трассам, где находятся гостиничные комплексы, конгрессно-выставочные и музейные объекты. В Петербурге более тысячи из них уже осмотрено, акцент сейчас делают прежде всего на туристически привлекательных местах. В тестовом режиме систему также апробировали на остановках для подсчета людей, в дальнейшем это позволит комитету по транспорту планировать транспортное обеспечение. В будущем совместно с анализом данных стационарных видеокамер, а их в Петербурге более 80 тысяч, также будет возможно следить за детскими и спортивными площадками, контролировать состояние дорожного полотна и разметки.