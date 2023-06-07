7 июня, 15:24,
обновлено 7 июня, 16:02

Адвокат семьи Софьи Сапеги заявил, что была "небольшая надежда" на ее помилование

По его словам, россиянка покинула Белоруссию и направляется к отцу

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Адвокат семьи помилованной президентом Белоруссии Александром Лукашенко россиянки Софьи Сапеги заявил, что была "небольшая надежда" на такое разрешение ситуации.

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"Была небольшая надежда. Слава богу, что все получилось", - сказал ТАСС адвокат Антон Гашинский.

По его словам, Сапега покинула Белоруссию и направляется к отцу в Российскую Федерацию. "Уже [покинула Белоруссию]. Она поехала к отцу", - отметил Гашинский.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил о помиловании Сапеги президентом Белоруссии после встречи с делегацией из российского региона.

  

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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