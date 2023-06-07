МВД подготовило план ограничения права военнообязанных управлять ТС за неявку в военкомат

Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. МВД России подготовило порядок ограничения права управления транспортным средством тем, кто имеет ограничения в едином реестра воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на сайте проектов нормативных правовых актов.

"При поступлении сформированного в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", - сказано в документе.

В проекте приказа отмечается, что "в течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер в территориальный орган МВД на межрегиональном, региональном и районном уровнях информация об ограничении на пользование физическим лицом правом на управление транспортными средствами вносится (поступает) ‎в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции". В случае отмены ограничительных мер в едином реестре воинского учета в течение такого же срока ограничение на управление автомобилем будет снято.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, предусматривающий создание Единого реестра воинского учета. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит ряд ограничений для граждан, которые получили повестку, но не пришли в военкомат. В частности, как следует из закона, вводятся временные ограничения за неявку военнообязанных в военкомат без уважительной причины спустя 20 дней со дня вручения повестки. Так, им могут запретить регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, регистрировать транспортные средства и недвижимость, ограничить право на управление транспортным средством, отказать в выдаче кредита. При этом субъекты РФ смогут вводить дополнительные меры - ограничение выплат, льгот и других мер поддержки. Решение о применении таких мер может быть обжаловано в судебном и досудебном порядке.