Соцфонд оказал жителям новых регионов больше 1 млн услуг

Как сообщили в ведомстве, наиболее востребованными стали услуги по выдаче СНИЛС и назначению пенсий

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 1 млн услуг оказал Социальный фонд России жителям новых регионов, наиболее востребованные - услуги по выдаче СНИЛС и назначению пенсий. Об этом сообщается в среду на сайте фонда.

"Жители четырех новых субъектов России с начала года получили свыше 1 млн услуг Социального фонда. Большинство выплат и мер поддержки по российскому законодательству начали оформляться в новых регионах с марта, отдельные услуги предоставлялись с начала года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди жителей новых регионов наиболее востребованными стали услуги по выдаче СНИЛС и назначению пенсий. Кроме того, в новых субъектах часто обращаются за детскими выплатами и мерами социальной поддержки для семей с детьми - материнским капиталом и единым пособием на детей до 17 лет и беременным женщинам.

Также жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей обращались за оформлением дополнительного материального обеспечения, которое выплачивают за выдающиеся достижения и заслуги Героям Советского Союза и Российской Федерации, Героям Соцтруда и Труда РФ, тем, кто награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" и другим.

В Соцфонде напомнили, что в новых регионах действуют специальные межведомственные комиссии. Туда могут обратиться чернобыльцы и ветераны боевых действий для подтверждения своего статуса по российскому законодательству. Также такие комиссии помогают получить справки о трудовом стаже и отчислениях для оформления российских пенсий и других мер поддержки.