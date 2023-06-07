Таможенники СЗФО за 5 месяцев изъяли в два раза больше наркотиков, чем за весь 2022 год

Речь идет о 845 кг наркотических средств

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Сотрудники таможни на северо-западе России с начала года предотвратили ввоз в страну 845 кг наркотических средств, что почти в два раза больше, чем за весь 2022 год. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"С начала года таможенники не дали ввезти в страну почти 845 кг наркотиков. Это в два раза больше, чем за весь 2022 год. Тогда северо-западные таможенники изъяли почти 427 кг наркотических средств, психотропных веществ и 1,3 кг сильнодействующих веществ", - говорится в сообщении.

За 2021 год, отметили в пресс-службе ФТС, сотрудники таможни на северо-западе изъяли около 811 кг наркотических средств.

Значительную долю изъятых с начала этого года наркотиков обеспечила задержанная на пропускном пункте Торфяновка на границе с Финляндией особо крупная партия гашиша. Тогда в фуре с пивом, следовавшей в Россию, таможенники обнаружили 738 кг наркотика. После этого Выборгская таможня возбудила уголовное дело, подозреваемые по делу были заключены под стражу.