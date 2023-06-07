В Ростове-на-Дону создадут дополнительный центр обработки данных

Министр цифрового развития, IT и связи региона Евгений Полуянов уточнил, что органы исполнительной власти и местного самоуправления работают в отечественных офисных информационных системах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июня. /ТАСС/. Дополнительный центр обработки данных появится на стадионе "Ростов Арене" до конца 2023 года, сообщил журналистам министр цифрового развития, IT и связи региона Евгений Полуянов.

"В планах у нас на этот год <…> на базе стадиона "Ростов Арена" разместить дополнительные мощности, создать там центр обработки данных [с использованием российского ПО]. У нас уже есть центр обработки данных, это будет не дополнительный, а даже основной, на котором будет в том числе размещена государственная облачная платформа. Она уже сейчас функционирует, сертифицирована по вопросам кибербезопасности. В ней уже работает 26 информационных систем органов власти", - сказал Полуянов.

Полуянов уточнил, что органы исполнительной власти и местного самоуправления работают в отечественных офисных информационных системах. Решается вопрос о полном переходе на отечественные операционные информационные системы.

"Те операционные системы, которые у нас уже работали, но имели какие-то модули зарубежных разработчиков, мы активно переводим на отечественные", - уточнил он.