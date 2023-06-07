Калининград окажет помощь Белгородской и Херсонской областям за счет резервного фонда

Губернатор Антон Алиханов также поручил изыскать возможность увеличить объемы помощи по организации или продления отдыха детей из Херсонской области в южных регионах

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил региональным ведомствам решить вопрос об оказании гуманитарной помощи за счет средств резервного фонда региона Белгородской и Херсонской областям, пострадавшим в результате обстрелов и неконтролируемого сброса воды на Каховской ГЭС.

"Есть определенные потребности у наших коллег из Белгородской области, <...> наши муниципалитеты, которые мы курируем в Херсонской области, очень сильно пострадали от прорыва дамбы после очередного удара со стороны ВСУ по Каховской ГЭС. Я прошу <...> сейчас быстро, оперативно собрать всю необходимую потребность в гуманитарной помощи, которая есть, и быстро определиться и выделить средства из резервного фонда, что-то, что нужно коллегам, что они сами заявляют, быстро для них закупить", - сказал губернатор в среду на оперативном совещании в областном правительстве.

Алиханов также с учетом ситуации поручил изыскать возможность увеличить объемы помощи по организации или продления отдыха детей из Херсонской области в южных регионах РФ. Калининградский губернатор также поручил региональному министерству строительства и ЖКХ уточнить с Херсонской областью вопрос финансовой помощи с учетом затопления территорий региона. По его словам, возможно, будут перераспределены средства, которые планировалось направить на ремонт детских садов и соцучреждений, оказавшихся в зоне затопления. "У нас были заложены средства на ремонты детских садов, еще каких-то социальных учреждений. Очевидно, что, наверное, сейчас с учетом прорыва дамбы в Алешках (в Херсонской области - прим. ТАСС) тех же, это может быть не столь актуально, и средства надо на что-то другое направить, прошу министерство строительства и ЖКХ, которое у нас отвечает за эту часть работы, оперативно отработать с Херсоном", - заключил Алиханов.