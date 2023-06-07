Почти всех животных из Новой Каховки ранее вывезли в Крым

Как сообщил директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков, их безопасности ничто не угрожает

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Большая часть животных из Новой Каховки ранее была вывезена в Крым, в настоящее время животные чувствуют себя хорошо, их безопасности ничто не угрожает. Об этом ТАСС сообщил директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков.

"Мы вывозили животных, в том числе со станции юных натуралистов в Новой Каховке, - волков, ламу, осла, енотов. [Наша] первая поездка была в Херсон на остров Малый Потемкин. Мы очень вовремя вывезли тех животных, сейчас этот остров под водой", - сказал он.

Зубков добавил, что всего из зоопарков Донецка, Мариуполя, из Херсона и Новой Каховки было вывезено более 100 особей животных и птиц. Все животные в крымском зоопарке "Тайган" чувствуют себя хорошо. "К хорошему животные привыкают быстро, реабилитация им не потребовалась. Они в хороших вольерах, у них уже появилось потомство, например, у енотов", - рассказал Зубков, добавляя, что судьба животных, которые не были вывезены, на данный момент ему неизвестна.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на руководство новокаховского зоосада сообщили, что в Новой Каховке после разрушения плотины Каховской ГЭС был затоплен зоопарк, в котором находилось около 300 животных.