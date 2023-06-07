Собянин наградил работников предприятий общественного питания Москвы

Мэр столицы отметил высокий профессиональный уровень отрасли

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин наградил 28 работников предприятий общественного питания столицы различными наградами, в том числе знаком отличия за безупречную службу, почетным званием и благодарностями. Церемония состоялась в День московского ресторатора в среду в Белом зале здания мэрии Москвы на Тверской улице.

"Хочу вас поздравить с наградами, поблагодарить вас за замечательную работу, за ту атмосферу, которую вы создаете в городе, за качество услуг, которое вы предоставляете", - обратился Собянин к сотрудникам общепита в ходе церемонии.

Он добавил, что сегодня столица во многом ассоциируется с отраслью гостеприимства, "ключевым звеном которой являются замечательные кафе, рестораны, ярмарки", которые работают на высоком профессиональном уровне, подтверждение чему - признание в международных рейтингах, предпочтения путешественников и так далее.

Мэр также отметил, что в Москве за последние годы создано большое количество комфортных, безопасных и красивых общественных пространств, по которым ежедневно гуляют миллионы жителей и гостей столицы. "Некоторые из них заглядывают к вам, чтобы выпить чашку кофе или посидеть в ресторане. Это понятные правила игры, включая правила уличной торговли, улучшения налогового режима, уменьшения административного давления. <…> В ваш профессиональный праздник я от имени москвичей хочу вам сказать огромное спасибо", - заключил Собянин.

Знака отличия "За безупречную службу городу Москве" XXV лет удостоен гендиректор ООО "Кафе плюс" Александр Зайцев. Почетное звание "Почетный работник торговли и сферы услуг города Москвы" присвоено шеф-повару, заведующему производством ресторана "Турандот" ООО "Юста лайн" Дмитрию Еремееву. Кроме того, группе из 26 руководителей, шеф-поваров, кондитеров, барменов, официантов, менеджеров и других специалистов ресторанного дела была объявлена благодарность мэра Москвы.