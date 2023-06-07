Роспотребнадзор опроверг информацию о возбудителях холеры в источниках питьевой воды

Ведомство ведет постоянный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Информация об обнаружении в источниках питьевой воды в России возбудителя холеры, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в среду в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Видим, что в мессенджерах и социальных сетях снова распространяется сообщение о появлении в воде возбудителей холеры. Это сообщение - фейк годичной давности. Информация об обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности", - пояснили агентству в пресс-службе ведомства.

Ведомство ведет постоянный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения: регулярно отбираются пробы на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на территории России уже многие годы не было случаев холеры.

Ранее в социальной сети "Одноклассники" было опубликовано сообщение о якобы появлении холерной палочки в воде и приближающейся вспышке заболевания.