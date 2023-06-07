7 июня, 16:15

На федеральной трассе Екатеринбург - Курган ввели реверсивное движение

Сотрудники ГИБДД сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах задымления и ограничения видимости проезжей части

ТАСС, 7 июня. Реверсивное движение организовано на федеральной трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган, движение на которой ранее было перекрыто из-за природного пожара на территории Каргапольского округа. Об этом сообщили в УГИБДД УМВД России по Курганской области.

"На территории Каргапольского округа, с 306-го по 308-й километр, организовано реверсивное движение транспортных средств. Инспекторы ДПС специализированного взвода ГИБДД УМВД России по Курганской области сопровождают колонны транспортных средств, соблюдая меры безопасности в местах задымления и ограничения видимости проезжей части", - говорится в сообщении.

Ранее в УГИБДД УМВД России по Курганской области сообщили, что движение транспорта на участке федеральной трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган приостановлено из-за задымления и ограничения видимости. Это было вызвано природным пожаром на территории Каргапольского округа.

Власти региона сообщили, что угрозы селам Чаши и Житниковское Каргапольского округа, в районе которых идет тушение ландшафтного пожара, нет. В тушении огня задействованы более 40 человек и 12 единиц техники. 

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Россия
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