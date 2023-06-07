В России ввели требования к содержанию животных в зоомагазинах

В них регламентируются, в частности, поддержание чистоты, кормление, температурный режим

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Правительство РФ установило требования к содержанию животных в зоомагазинах и других местах их продажи. Документ регламентирует в том числе поддержание чистоты, кормление, температурный режим и соблюдение других правил.

Как следует из постановления, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, в зоомагазинах могут содержаться здоровые животные, имеющие сопроводительный ветеринарный документ. Если зоомагазин расположен в многоквартирном или частном жилом доме, то при ведении торговли животными должны соблюдаться интересы проживающих в этом доме людей.

В местах содержания животных должна поддерживаться чистота, а режим освещения должен быть приближен к естественному циклу их жизни. Кроме того, уточняется, что для предотвращения конфликтных ситуаций следует содержать раздельно разные виды животных в зависимости от их биологических особенностей. Кормовой рацион, график питания и размер порций должны устанавливаться исходя их видовых потребностей и возраста животных.

В документе также определяется температурный режим для мест содержания животных. Он варьируется в зависимости от их видовой принадлежности. Так, для кошек, собак, грызунов и кроликов необходимо поддерживать температуру в диапазоне от 22 до 26 градусов по Цельсию, для птиц и приматов - в диапазоне от 22 до 25, а для рептилий - от 25 до 35.

Видовые особенности учтены и в других пунктах, касающихся условий содержания животных. Клетки для кошек, как отмечается в постановлении, должны быть оборудованны приспособлением для стачивания когтей, в вольерах для щенков и котят должны находиться прорезыватели для зубов, а при групповом содержании кроликов, грызунов и птиц общая площадь места их содержания должна увеличиваться из расчета не менее 25% на каждую дополнительную особь. Приматов, амфибий и древесных видов рептилий нужно обеспечивать оборудованием для лазания, а в вольерах и стойлах для парнокопытных обязательно должно быть сено или солома. В террариумах для рептилий необходимо поддерживать оптимальную для них влажность воздуха, составляющую от 5 до 10%. При этом для тропических видов этот показатель должен варьироваться в диапазоне от 80 до 100%.