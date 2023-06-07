Спецпосланник Папы по украинскому урегулированию намерен встретиться с ним до визита в РФ

Накануне Маттео Дзуппи вернулся из Киева, где общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями

РИМ, 7 июня. /ТАСС/. Спецпосланник Папы Римского Франциска по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи заявил в среду, что должен поговорить с понтификом до того, как думать о следующем пункте своей миссии.

"Мы должны сначала поговорить с Папой Римским. Нужно обсудить, обдумать то, что мы услышали, и решить, какие предпринимать в дальнейшем действия", - сказал кардинал, отвечая на вопрос журналистов о возможной поездке в Москву.

Накануне Дзуппи вернулся из Киева, где общался с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными представителями. Папа Франциск госпитализирован, в среду он перенес операцию на брюшной полости. Дзуппи отметил, что нужно "подождать, когда ему [Франциску] будет лучше".

Ранее ватиканские источники сообщили, что "поездка готовится", но никто не знает пока ее сроков.