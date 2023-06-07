В Думу внесли проект об отсрочке для граждан с единственным родителем-пенсионером

В пояснительной записке глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина ссылается на статью Конституции РФ об обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в понедельник внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по частичной мобилизации тем, кто являются единственными детьми у одиноких родителей пенсионного возраста. Документ размещен в думской электронной базе в среду.

"В случае объявления указом президента Российской Федерации частичной мобилизации отсрочка от призыва на военную службу по частичной мобилизации предоставляется гражданам, имеющим единственного родителя, находящегося в возрасте, дающем право на трудовую пенсию по старости, или имеющим единственного родителя с правом на получение страховой пенсии по старости, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанного единственного родителя", - отмечается в тексте законопроекта.

В пояснительной записке Останина ссылается на статью Конституции РФ об обязанности трудоспособных детей, достигших 18 лет, заботиться о нетрудоспособных родителях. "В любом цивилизованном обществе, вне зависимости от наличия таких положений в Конституции или иных правоустанавливающих документах, забота о родителях - социальная норма, выполнение которой соответствует естественному ходу вещей", - говорится в пояснительной записке.

Ранее Останина вносила аналогичный законопроект, однако в кабмине РФ отметили, что проект "нуждается в существенной доработке". Кабмин указывал, что в проекте не учитываются граждане, имеющие единственного родителя с правом на получение страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности. Кроме того, было отмечено, что существует также категория граждан, находящихся в возрасте, дающем право на трудовую пенсию по старости, и работающих или являющихся трудоспособными.