Первый в России пассажирский электрокатамаран выйдет в навигацию в Красноярске 9 июня

Судно "Экоходъ 1" будет совершать круизы до Дивногорска

ТАСС, 7 июня. Первый в России пассажирский электрокатамаран "Экоходъ 1" выйдет на прогулочный маршрут по Енисею в Красноярске 9 июня текущего года, сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group.

"Двухпалубный пассажирский электрокатамаран "Экоходъ - 1" выйдет на прогулочный маршрут по Енисею для жителей и гостей города уже 9 июня 2023 года. Судно, построенное на верфи Emperium (входит в Sitronics Group) по заказу компании АО "Водоходъ. Пассажирский порт" (дочерняя компания ООО "Водоходъ"), вмещает до 130 пассажиров на борту. Судно под названием "Экоходъ 1" - первое в серии из 5 судов проекта Ecocruiser, аналогов которому еще нет в России. Оно построено на верфи в Ленинградской области", - рассказали в компании.

В Sitronics Group отметили, что судно "Экоходъ 1" будет совершать круизы до Дивногорска.

"Запуск современного электрокатамарана на прогулочных и транспортных маршрутах в Красноярске - пример эффективного взаимодействия региональной власти и частного бизнеса при поддержке государства", - сказал генеральный директор круизной компании "Водоходъ" Ришат Багаутдинов, чьи слова приводятся пресс-службой.

Об электрокатамаране

Судно длиной 31 м имеет две палубы. В основном салоне помещается 114 пассажиров, в салоне повышенной комфортности в носовой части судна - 16. Кроме того, салон судна может быть полностью трансформирован и позволяет создать любую рассадку гостей, организовать разные зоны. Электрокатамаран работает на аккумуляторных батареях.

"Электрокатамаран "Экоходъ" - это экологичное судно без каких-либо выхлопов и разлива горюче-смазочных материалов. <…> Это практически идеальный водный транспорт для городов и туризма. Мы рады, что первыми этот новый вид судов смогли оценить жители и гости Красноярска", - подчеркнул генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов.

По заказу "Водоходъ. Пассажирский порт" верфь Emperium строит серию из 5 судов на электродвижении проекта Ecocruiser (первые два судна проекта выходят в навигацию 2023 года в Красноярске и Нижнем Новгороде) и 21 пассажирское судно на электрической тяге проекта Ecobus.