Херсонские власти направляют автолавки для снабжения пострадавших от наводнения

В работе передвижных магазинов принимают участие как предприниматели Херсонской области, так и представители бизнеса из Республики Крым

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Власти Херсонской области начали направлять передвижные магазины - автолавки для налаживания торговли и обеспечения продовольствием и товарами первой необходимости жителей районов, затронутых наводнением из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщило министерство промышленности и торговли Херсонской области в своем Telegram-канале.

Власти региона принимают экстренные меры по обеспечению продовольственной безопасности населения пострадавших от наводнения районов, передает ведомство. По поручению заместителя председателя правительства Херсонской области Семена Машкауцана Департамент промышленности и торговли Херсонской области провел оперативную работу по налаживанию торговой деятельности в формате автолавок. Такой формат торговли позволит доставить продукты питания в отдаленные населенные пункты, сообщает региональное министерство.

Три автолавки уже реализуют продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости на территории Новокаховского городского округа. Дополнительно в Голопристанский и Скадовский муниципальные округа из Республики Крым направлено пять автолавок.

В работе передвижных магазинов принимают участие как предприниматели Херсонской области, так и представители бизнеса из Республики Крым. Предприниматели будут осуществлять торговую деятельность столько, сколько потребуется, в целях недопущения возможного дефицита и роста цен на товары, отмечает региональное ведомство.

Организована также поставка гуманитарной помощи, питьевой воды и продуктов от организаций общественного питания и представителей розничной торговли Генического района в пункты временного размещения и в пострадавшие районы, сообщает ведомство.