В Лондоне состоялись школьные выпускные экзамены по русскому языку

Руководитель лондонского образовательного центра "Знание" Айна Мамаева отметила, что среди абитуриентов были как англофоны, не имеющие прямого отношения к русской среде, так и дети из живущих в Великобритании русскоговорящих семей

ЛОНДОН, 7 июня. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Несколько десятков абитуриентов в среду сдали выпускные экзамены по русскому языку в Лондоне для поступления в британские вузы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила руководитель лондонского образовательного центра "Знание" Айна Мамаева.

"Сегодня мы принимаем выпускной экзамен. В августе будут [обнародованы] его результаты, с этим сертификатом ребята могут поступать в местные университеты. Это один из предметов, который может повлиять на их будущий выбор. Сегодня было 29 человек, это достаточно много для выпускного. Был письменный экзамен, он шел два с половиной часа", - сказала она, добавив, что выпускники, в частности, во время экзамена должны были показать знания в области классической русской литературы и справиться с заданиями по переводу с английского языка на русский. Сами экзамены составляются британским аттестационным центром Edexcel.

Мамаева отметила, что среди абитуриентов были как англофоны, не имеющие прямого отношения к русской среде, так и дети из живущих в Великобритании русскоговорящих семей. "Были дети и из Казахстана, многие из них уже были рождены в Великобритании. То есть язык поддерживается у них в семьях, и это тоже очень большая работа. Было два-три ребенка, которые переехали [в Великобританию] около шести лет назад. Для них [русский язык] - это шанс на счастливый билет, потому что во всех топовых университетах Великобритании есть кафедра русского языка. Все дети, которые сдавали сегодня экзамен, целеустремлены и понимают, для чего они изучали русский язык", - указала руководитель центра.

Мамаева подчеркнула, что в этом году число абитуриентов, сдававших выпускные экзамены по русскому языку, было больше, нежели год назад, несмотря на непростой политический фон вокруг России. Она указала, что всего в Лондоне пять школ дополнительного образования "Знание", в которых по выходным дням обучается около 360 человек ежегодно. При этом центр является соорганизатором ассоциации русскоязычных школ по всей Великобритании. "Девять школ уже вступили в ассоциацию. Мы обсуждаем возникающие у нас трудности, помогаем друг другу. Хотелось бы, чтобы в ассоциацию вошло побольше школ. Тогда нам будет проще работать и общаться [с местными властями], у нас будет свой сильный голос. Мы пока к этому идем", - заявила она.

Интерес к русскому языку

В свою очередь в посольстве РФ в Лондоне указали на сохраняющийся интерес к русскому языку в Великобритании. "Сейчас не самый благоприятный этап для нашей гуманитарной политики и продвижения русского языка, но тем не менее интерес к русскому языку и русской культуре здесь сохраняется. В Британии проживает большое количество соотечественников, которые не хотят терять связь с родиной и отдают детей изучать русский язык и русскую литературу, а через них - традиции и культуру нашей страны", - заявили в российском диппредставительстве.

"Посольство поддерживает тесные связи с образовательным центром "Знание". Также мы взаимодействуем и с другими школами - и со "Сказкой", и с "Радугой", которые эффективно работают в Лондоне. Мы стараемся помогать и содействовать им в проведении культурных и образовательных мероприятий. Образовательный центр "Знание" - самый крупный [из них], и у него есть право на проведение британских государственных экзаменов по русскому языку", - сказали в посольстве РФ.

Образовательный центр "Знание", основанный в 2003 году, занимается вопросами продвижения русского языка и культуры в Великобритании. Программы преподавания в учебных заведениях составляются при поддержке РУДН и предназначены для детей в возрасте от трех лет. Преподавательский состав школ примерно из 60 человек включает в себя представителей более 20 национальностей, в том числе украинцев и литовцев. Помимо этого существует благотворительный фонд "Знание", который оказывает помощь прибывающим в Соединенное Королевство русскоговорящим людям, детям из малоимущих семей, а также проводит занятия по математике и английскому языку.