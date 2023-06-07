Депутат Госдумы предложила выделить матпомощь потерявшим работу из-за обстрелов ВСУ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) предложила правительству рассмотреть вопрос о материальной помощи и ежемесячной выплате гражданам, потерявшим работу из-за обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) регионов РФ, граничащих с зоной специальной военной операции. Письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении ТАСС.

В нем Останина отметила, что жители приграничных территорий из-за разрушений и повреждений объектов инфраструктуры в результате обстрелов ВСУ теряют рабочие места и, соответственно, источники дохода. Так, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Шебекино уже пострадали десять предприятий, на восстановление которых потребуется 13 млрд рублей.

"Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить проработать вопрос о предоставлении материальной помощи, в том числе ежемесячной выплаты гражданам, потерявшим работу в результате вооруженных провокаций ВСУ на приграничных территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, до момента официального трудоустройства", - написала Останина.

Кроме того, она попросила предложить президенту России Владимиру Путину расширить направления деятельности государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" в части оказания поддержки и помощи жителям субъектов РФ, пострадавших от обстрелов ВСУ.