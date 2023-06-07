В Волгограде на пустыре нашли элементы оформления Мамаева кургана с барельефами

Председатель совета волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников предположил, что части памятника могли быть демонтированы около пяти лет назад

ВОЛГОГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Пятиметровые кубы с изображением советских солдат нашли на пустыре в Волгограде. Они являлись частью композиции мемориального комплекса на Мамаевом кургане, заявил ТАСС председатель совета волгоградского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

"Это часть композиции Мамаева кургана. Они стояли у входа в пантеон славы (Зал Воинской Славы на Мамаевом кургане - прим. ТАСС), окружали его, там, где Вечный огонь", - сказал ТАСС Котельников. Он предположил, что части памятника могли быть демонтированы около пяти лет назад.

Директор музея-заповедника "Сталинградская битва", частью которого являются объекты мемориального комплекса на Мамаевом кургане, Алексей Дементьев, сообщил ТАСС, что части памятника были демонтированы в 90-е годы прошлого века. "Бетонные пилоны не являлись объектами культурного наследия и самостоятельными произведения искусства. Они использовались в качестве элементов оформления на Мамаевом кургане и были демонтированы в ходе выполнения ремонтных работ более 30 лет назад", - сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника.

В музее пояснили, что одной из причин демонтажа стало то, что пилоны располагались на эксплуатируемой кровле помещений Зала Воинской Славы, создавая избыточную нагрузку не только на плиту покрытия, но и на большую подпорную стену, и, как следствие, представляя угрозу конструкциям Зала. "Музеем-заповедником будет проведен осмотр этих элементов и рассмотрен вопрос их возможного использования в качестве малых архитектурных форм при благоустройстве территории Мамаева кургана", - добавили в музее.

Ранее волгоградский блогер Алексей Ульянов в своем Telegram-канале разметил фотографии случайной находки на пустыре в отдаленном от центра города Кировском районе - гранитные кубы величиной от трех до пяти метров с лепниной. На них изображены портреты советских солдат.

Мемориальному комплексу на Мамаевом кургане больше 55 лет. Его главным объектом является скульптура "Родина-мать зовет!", ставшая одним из символов победы в Великой Отечественной войне. Мемориал вошел в состав Волгоградского государственного музея обороны (ныне Историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва"). Комплекс включает в себя 15 различных монументальных скульптур и объектов, расположенных на восточном склоне Мамаева кургана. Общая площадь зоны ансамбля составляет 26 га.