Московский ресторан получил международную награду за аутентичную греческую кухню

Заведение также получило золотые медали в категориях "Шеф-повар" и "Управляющий"

АФИНЫ, 7 июня. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Московский ресторан "Порто Миконос" получил в Греции три международные награды: за греческую кухню, работу шеф-повара и управляющего. Об этом сообщила в среду корреспонденту ТАСС соучредитель заведения Наталия Лазарева.

Она присутствовала на встрече лауреатов наград, которые присуждала гастрономическая организация Греции Greek Taste Beyond Borders, занимающаяся продвижением греческих продуктов и брендов за рубежом. "Порто Миконос" был отмечен в номинации "Аутентичная греческая кухня", а также получил золотые медали в категориях "Шеф-повар" и "Управляющий".

"Для нас это действительно дополнительный стимул, чтобы убедиться, что мы двигаемся в правильном направлении, ценить то, что мы создали, и усиливать погружение в греческую гастрономию в правильном формате. Первоначально у нас цель такая: чтобы гость, приходящий в наш ресторан, погружался в Грецию от входа и до выхода, как будто телепортировался в эту страну. Когда мы работаем над нашим рестораном - кухней, мебелью, сотрудниками, гостеприимством, сервисом - мы хотим, чтобы человек чувствовал, что это настоящее греческое. И рука греческого повара на кухне, которая делает блюда, и их подача с греческим гостеприимством. Это наша миссия", - сказала Лазарева.

Она отметила, что хочет распространения аутентичной греческой кухни в регионы РФ. "Мы хотим и расширения, ведь Россия - очень большая страна, где можно в этом направлении расширяться и расширяться, ограничений нет вообще. Имеется очень большой спрос в виду того, что россияне очень любят греческую кухню", - подчеркнула Лазарева.

Культура эллинизма

Каждый год организаторы премии и жюри без объявления посещают греческие рестораны по всему миру и представляют к номинированию тех, кто, по их мнению, соответствует критериям аутентичного вкуса, а также развивают культуру эллинизма, в том числе с помощью мероприятий и участия в городских событиях своих регионов.

Гастрономическая организация Greek Taste Beyond Borders пригласила на встречу в Афинах более 300 экспертов со всего мира. В этом году основной акцент мероприятия сделан на чествовании лидеров и новаторов глобальной гастрономии.

Площадка дает участникам возможности для обсуждения и разработки инновационных стратегий, творческих решений, которые будут влиять на будущее гастрономии в мире.

Не первая победа

Это не первая победа "Порто Миконос" в конкурсе Greek Taste Beyond Borders. В 2020 году ресторан уже был отмечен в номинации "Аутентичная греческая кухня". Награда вручается гастрономическим проектам и шеф-поварам, которые придерживаются традиционной греческой кухни и продвигают культуру Эллады в других странах.

Как отмечают работники "Порто Миконос", они пристально следят за "истинно греческим" вкусом блюд. В частности, масло и оливки привозят из Греции. Шеф-повар Янис Хрисохоидис знакомит гостей с Грецией через блюда - мусакас, судзукакья смирнейка, каламари гемисто, паидакья, а также различные вариации салатов и закусок с сыром фета.

Управляющий "Порто Миконос" Стефанос Семертзидис считает, что его номинация учитывает именно стремление к обучению. "Данная награда не определяет меня как лучшего. Тенденции и сфера постоянно меняются, поэтому каждый день мы изучаем новое", - сказал он.