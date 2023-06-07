В клинике рассказали о состоянии Папы Римского после операции

Франциск может провести в больнице несколько дней, все его аудиенции отменены на 10 дней

РИМ, 7 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, которому в среду была проведена операция на брюшной полости, чувствует себя хорошо, он находится в сознании. Об этом сообщил журналистам в среду оперировавший понтифика хирург римской больницы имени Агостино Джемелли Серджо Альфьери.

Операция была плановая, решение о ее проведении было принято днем ранее, когда понтифик приезжал на обследование, отметил он. "Операция и общая анестезия прошли без осложнений", - сказал он, добавив, что организм папы римского хорошо отреагировал на общий наркоз. "Он уже шутил и подтрунивал надо мной", - добавил хирург.

Хирургическое вмешательство под общим наркозом прошло без осложнений, сообщила ранее пресс-служба Ватикана. Там указали, что операция понадобилась 86-летнему понтифику из-за "ущемленной послеоперационной грыжи, вызывающей рецидивирующие, болезненные и ухудшающиеся субокклюзионные синдромы". Операция включала лапаротомию (операцию с надрезом брюшной полости) и пластику брюшной стенки с протезированием. Франциск может провести в больнице несколько дней, все его аудиенции отменены на 10 дней.

Лечение в римской больнице имени Агостино Джемелли, врача-францисканца, проходил и предшественник Франциска - Иоанн Павел II. В эту клинику Франциск госпитализирован в третий раз за время своего понтификата. Как и Иоанн Павел II, Франциск уже обращался оттуда с воскресной проповедью - после предыдущей операции в 2021 году.