Кириенко назвал женщин Донбасса и бойцов на передовой "героями нашего времени"

Первый заместитель руководителя Администрации президента объявил обладателя награды в номинации "Герои нашего времени" Национальной премии интернет-контента

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бойцы на передовой, женщины Донбасса и военкоры являются "героями нашего времени". Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

В среду он по видеосвязи объявил обладателя награды в номинации "Герои нашего времени" Национальной премии интернет-контента. Победу одержал проект Юлии Барановской "Женщины Донбасса".

"Конечно, герои нашего времени - это ребята, которые сегодня защищают Родину на передовой, это военкоры, которые под пулями и снарядами рассказывают правду, это женщины Донбасса, которые отстаивают свое право и право своих детей на нормальное будущее", - сказал Кириенко.

Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента прошла 18 мая в московском центре изучения конструктивизма "Зотов". Среди победителей 16 индустриальных номинаций - художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик "Время переезжать в Россию", а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад".

В этом году к 27 номинациям премии добавились новые. Финалистов определил экспертный совет, а победителей - профессиональное жюри. Всего на соискание премии было подано более 500 социально ориентированных проектов разных форматов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.