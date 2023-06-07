7 июня, 19:49

Фонд Кадырова окажет помощь жителям подтопленных домов в Чечне

Всего подтопленными в регионе оказались 10 жилых домов и 24 подвальных помещения в Шалинском и Курчалоевском районах

ГРОЗНЫЙ, 7 июня. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова окажет необходимую помощь жителям двух районов Чечни, чьи дома оказались подтоплены из-за сильного ливня. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Ливни с градом и сильным ветром обрушились на Чеченскую Республику 5 и 6 июня. В результате чего произошло подтопление домов и дворов в двух районах Чечни.

"По моему поручению уже проводится работа по оценке причиненного ущерба. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Никто не останется без внимания", - написал Кадыров.

По его словам, всего подтопленными в регионе оказались 10 жилых домов и 24 подвальных помещения в Шалинском и Курчалоевском районах. "К большой радости, пострадавших в ходе разгула стихии жителей ЧР нет. Сотрудники МЧС РФ по Чеченской Республике помогают населению по откачке воды", - добавил он.

Кадыров напомнил, что в регионе все еще действует штормовое предупреждение ввиду неблагоприятных погодных условий. Он призвал население соблюдать максимальные меры безопасности. 

Теги:
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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