Во Львовской области демонтировали еще один памятник советским солдатам

Как сообщалось ранее, два аналогичных монумента были снесены в поселке Дубляны Самборского района Львовщины

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Памятник советским солдатам демонтирован в поселке Подкамень Золочевского района Львовской области на западе Украины. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Деколонизация. Украина", опубликовавшего соответствующее фото.

По данным авторов Telegram-канала, с 24 февраля 2022 года в регионе уже снесены 103 таких памятника.

Ранее сообщалось, что два аналогичных монумента демонтированы в поселке Дубляны Самборского района Львовщины.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников Александру Пушкину, девять - Максиму Горькому, четыре - Александру Суворову и еще четыре - Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.